- Platforma prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027 va fi disponibila din 16 mai, anunta Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), intr-un comunicat.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru a raspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt in situații dificile. Masurile vizeaza creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor…

Peste 116.000 de plati, in valoare de 37 milioane de lei, au fost efectuate in primele trei zile de la implementarea cardului de energie, informeaza vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), printr-un comunicat.

Cardurile de energie: cate plați de facturi au fost inregistrate in primele ore. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a comunicat ca luni, in primele trei ore in care s-au putut efectua plați cu cardurile de energie, s-au inregistrat 9.000 plați in valoare de 3 milioane de lei.

