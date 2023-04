Guvernul este in situatia de a propune diminuarea alocarii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu 2,1 miliarde de euro, a recunoscut sambata Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Motivul nu ar ține insa de neindeplinirea unor reforme sau investiții. De vina ar fi chiar creșterea economica. In conformitate cu Regulamentului European, statele membre au avut o alocare aferenta finantarii nerambursabile (granturilor) stabilita la nivelul anului 2020, din care 30% din valoarea acesteia a fost actualizata in iunie 2022. Astfel, Comisia Europeana a publicat in iunie…