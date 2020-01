Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul total de garantare pentru anul 2020 aferent Programului Prima casa este de doua miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare a Guvernului postat spre consultare publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ,…

- Programul Prima Casa va continua și in acest an și va avea un plafon de garanții in valoare de 2 miliarde de lei. Informația este relevanta in contextul in care a fost vehiculata informația ca plafonul s-ar situa la doar 200 de milioane de lei.In 2021, plafonul va cobori la 1,5 miliarde de lei, potrivit…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește sa continue programul Prima casa. În acest sens a elaborat un proiect de hotarâre prin care se stabilește plafonul pentru acest an la 2 miliarde lei. Vezi proiectulConform notei de fundamentare, în 2021 ar trebui ca plafonul sa…

- Rezultate in trimestrul IV 2019 In perioada octombrie - decembrie 2019, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 6.233 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 15%…

- Daca acum 20 de ani, la inceputul procesului de emigrare doar 2% din spațiul de locuit era pustiu, in prezent el se apropie de 25%. Adica fiecare al 4-lea m2 de spațiu locativ nu este locuit de nimeni.

- Ordonanța de urgența pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Ministerul Finanțelor, ca este un minus de 11 miliarde lei pe zona veniturilor bugetare."Așa cum am avertizat de o buna perioada de timp, de cel puțin un an, este clar ca starea finanțelor este foarte prosta. Se vede pe cifrele oficiale care…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…