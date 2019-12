Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi a doua rectificare bugetara din acest an, deficitul estimat pe anul 2019 reprezentand 4,3% din Produsul Intern Brut. Astfel, veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu aproape 18,36 miliarde de lei, in urma celei de-a doua rectificari…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, ieri, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate…

- Finanțele vor sa imprumute și in octombrie 4 mld. lei, pentru finanțarea datoriei și a deficitului bugetar Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in octombrie 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei. Din această sumă, 200 milioane de lei vor fi atrași…

