Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Politistilor Europeni Europol si Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare SNPP - afiliate la Federatia Publisind si Blocul National Sindical - organizeaza astazi un miting de protest la Ministerul Finantelor pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea,

- Sindicatul Politistilor Europeni Europol si Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare SNPP, afiliate la Federatia Publisind si Blocul National Sindical, organizeaza joi, incepand cu ora 11.00, un miting de protest la Ministerul Finantelor.

- Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat proiectul de lege in din 12 decembrie 2022. Obiectul de reglementare al proiectului de lege il reprezinta aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pe anul 2023, in conformitate cu prevederile Legii responsabilitatii…

- Adrian Caciu a afirmat ca joi va fi aprobata ectificarea bugetara, una pozitiva, avand in vedere datele de la Comisia Nationala de Prognoza, referitoare la prognoza de toamna, iar crestere economica prognozata de 4,6% in acest an. ,,Ca element foarte important al aceste rectificari este reducerea deficitului,…

- In prima jumatate a anului 2022, companiile au oferit angajaților tichete și carduri culturale in valoare de aproape 4,9 milioane de lei, potrivit datelor oferite de Ministerul Finanțelor la solicitarea Libertatea. Din 2019, de cand au inceput sa fie emise, suma s-a dublat. „Daca ne uitam la nevoile…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 493,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 144 de luni, la un randament mediu de 9,33% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…

- Poșta Romana se va dota cu 200 de autoutilitare noi asigurate RCA și CASCO pe 1 an de la firmele Renault Romania și Omniasig VIG, singura asociere de firme care a depus o oferta in cadrul unei licitații demarate in luna iulie de operatorul poștal.

- ”La 30 septembrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 43.711 milioane euro, fata de 42.851 milioane euro la 31 august 2022”, precizeaza luni BNR. In cursul lunii septembrie au fost inregistrate intrari de 3.667 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor…