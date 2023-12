”Executia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB fata de deficitul de 58,70 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB aferent celor unsprezece luni ale anului 2022”, arata Ministerul Finantelor. Veniturile totale au insumat 464,95 miliarde lei in primele unsprezece luni ale anului, in crestere cu 11,8% (an/an). Dinamica acestora a fost sustinuta in principal de evolutia incasarilor din fonduri europene, impozitul pe salarii si venit si contributii de asigurari. De asemenea, au fost consemnate evolutii…