Stiri pe aceeasi tema

- MFP: Datoria guvernamentala a ajuns aproape de 43% din PIB, la finele lunii septembrie, de la 35,3%, la sfarsitul anului trecut Datoria guvernamentala totaliza, la finele lunii septembrie, suma de 451,147 miliarde de lei, respectiv 42,9% din PIB, fata de 373,6 miliarde lei (35,3% din PIB) la sfarsitul…

- "In perioada ianuarie – septembrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 7,441 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 83,618 miliarde euro la 30 septembrie 2020 (71,3- din totalul datoriei externe), in crestere cu 12,5- fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe…

- "Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni. Citu este un sarlatan! Ministerul Finantelor Publice a publicat abia acum, cu mare intarziere, cifrele privind datoria guvernamentala in PIB. Record istoric absolut in Romania. Ponderea datoriei…

- PSD afirma ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a imprumutat 85 de miliarde de lei in 11 luni. "Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni. Citu este un sarlatan! Ministerul Finantelor Publice a publicat abia acum, cu…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de 373,5 miliarde lei (35,2% din PIB) la sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice citate de Agerpres.

- Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, la finele lunii iulie 2020, de la 35% din PIB anul trecut, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de 373,5 miliarde lei (35,2% din PIB) la sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Din aceasta,…

- Majorarea punctului de pensie de 14% implica un efort bugetar de 3,6 miliarde de lei in anul 2020 si, respectiv, 10,92 miliarde de lei in anul 2021, iar o astfel de masura, cu impact important asupra constructiei bugetare pe anul 2021, ar trebui inclusa intr-un cadru fiscal-bugetar pe termen mediu,…