Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu o circulara privind conditiile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata, pentru anumite operatiuni pentru a clarifica modul de aplicare a legislatiei fiscale, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.



Astfel, in materialul mentionat se gasesc: clarificari privind notiunea de exportator din perspectiva TVA si modalitatile de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, in contextul modificarilor aduse legislatiei vamale; clarificari privind justificarea transportului intracomunitar in vederea aplicarii…