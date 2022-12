Stiri pe aceeasi tema

- ”Ar trebui in primul rand ca ANRE impreuna cu Ministerul Energiei sa puna presiune pe furnizori, distribuitori, ca acestia sa angajeze, daca e cazul, oameni mai multi si sa rezolve aceasta problema (a emiterii facturilor la timp – n.r.)”, a afirmat Rares Bogdan, vineri seara, la Realitatea Plus. …

- ”Ar trebui in primul rand ca ANRE impreuna cu Ministerul Energiei sa puna presiune pe furnizori, distribuitori, ca acestia sa angajeze, daca e cazul, oameni mai multi si sa rezolve aceasta problema (a emiterii facturilor la timp – n.r.)”, a afirmat Rares Bogdan, vineri seara, la Realitatea Plus. …

- Romania isi va revizui in urmatorii doi ani Planul National Integrat Energie Schimbari Climatice (PNIESC), iar tinta de energie din surse regenerabile pentru anul 2030 ar putea creste de la 30,7%, cat este in prezent, la 34%, a afirmat, joi, Casian Nitulescu, secretar de stat in Ministerul Energiei.…

- Unul din secretarii de stat din Ministerul Energiei, Dan Dragan, a declarat joi seara, la finalul ședinței de Guvern, ca el acasa iși seteaza o temperatura care sa asigure „un nivel confortabil si decent pentru cei mici”, acea temperatura „potrivita” fiind in jurul valorii de 19-20 de grade, potrivit…

- Economisirea resurselor, indiferent ca sunt energetice sau de alta natura, este o responsabilitate a noastra, a tuturor, fata de natura si cred ca o temperatura potrivita (in casa, n.r.) este in jurul valorii de 19-20 de grade, dar „depinde de cativa factori”, a afirmat, joi seara, la finalul sedintei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca masura privind compensarea pretului la benzina si motorina cu 50 de bani, care expira la finalul acestei luni, va intra in sedinta de Guvern de joi, avand toate avizele. Proiectul prevede prelungirea masurii compensarii pentru inca trei luni, pana la…

- „Estimarile ministerului de Finante sunt ca, in doua-trei saptamani, aceste 2,6 miliarde euro vor intra in tara noastra. As vrea sa va dau cateva detalii legate de ce se intampla cu aceste sume. Deja pentru autostrada A7 sunt trei sectoare contractate. Valoarea totala a acestor lucrari fiind de 1,5…

- Soluțiile la problemele din energie sunt greu de gasit și printre parlamentari. Cei mai mulți au fugit de provocarea lansata de jurnaliștii Digi24, care le-au cerut sa propuna masuri concrete pentru prețurile uriașe ale energiei. Deputații și senatorii așteapta raspunsuri de la Guvern, pe care fie il…