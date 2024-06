Două accidente grave, în Buzău Sambata dimineața, doua accidente rutiere grave s-au produs pe doua drumuri din județul Buzau. In primul caz ese vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, impactul soldandu-se cu doua victime. La Maracineni pe E85,, un autovehicul a surprins și a accidentat un pieton. Trafic dirijat pe DJ203D, in Maxenu și pe DN2E85, in Maracineni, accidente … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

