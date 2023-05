Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai poate face nici o modificare la PNRR in conditiile in care a avut termen pana la 30 aprilie sa faca modificari. Cererea 2 de plata este inca in negociere in prezent iar cererea 3 a fost decalata pentru luna iunie, a declarat eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Romania avea termen pana…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…

- Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro, care vizeaza 51 de jaloane si tinte, informeaza, marti, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), informeaza AGERPRES…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta elaborate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, impreuna cu Ministerul Energiei si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care are rolul de a aduce o serie de modificari punctuale actelor normative…

- Peste 3.000 MW proiecte de energie solara se vor instala in Romania pana la finalul anului 2025, arata estimarile REI, grup de companii specializate in atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat, cu proiecte semnificative depuse in ultimul an pe schemele dedicate creșterii eficienței energetice.…

