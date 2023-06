Vineri, un act normativ al Ministerului Educației care propune chivalarea probelor orale ale Bacalaureatului cu notele din liceu și, in același timp, anularea Evaluarii Naționale de la clasa a VI-a, a intrat in dezbatere publica. Potrivit Ministerului Educatiei, echivalarea competentelor intr-o limba straina, exista mai multe transe. Așadar, elevii cu mediile cuprinse intre 5 si 5.99 vor primi nivelul A 1, iar cei cu mediile cuprinse intre 8.50 si 10 vor avea nivelul B2. In vederea echivalarii competențelor digitale, un utilizator incepator va fi desemnat un elev cu media cuprinsa intre 5 si 5.99,…