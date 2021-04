Stiri pe aceeasi tema

- Din 2 aprilie, timp de o luna, toți elevii au intrat intr-o vacanța prelungita. Cu toate astea, conform ministrului Sorin Cimpeanu, pe toata perioada vacanței gradinițele vor ramane deschise. Singura condiție va fi sa aiba avizul pozitiv din partea Direcțiilor de Sanatate Publica. Gradinițele deschise…

- Copiii pot merge la gradinița și in vacanța de primavara. Incepand de miercuri, 7 aprilie, toate gradinițele din Lugoj se redeschid. “De miercuri se vor redeschide toate gradinițele. Decizia a fost luata ca urmare a numeroaselor solicitari primite de la parinți”, a anunțat primarul Claudiu…

- Vineri este prima zi din vacanța prelungita de primavara stabilita saptamana trecuta de Ministerul Educației in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru toți elevii, mai puțin pentru cei din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a. Elevii din clasele terminale vor avea un interval de școala online intre 12-30…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca orele remediale vor fi permise in localitațile unde rata de incidența este mai mica de 6 la mia de locuitori. Și gradinițele vor putea organiza activitați educaționale, cu avizul DSP. Ministrul Educației, anunț pentru elevi: Școlile nu se inchid!…

- E oficial! Anunț de ultima ora al Ministerului Educației privind vacanța de Paște și examene finale. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca anul școlar nu va mai suferi modificari. ”In urma consultarilor deschise și constructive, luand in considerare toate propunerile formulate in contextul…

- Afirmația ministrului Educației, care a declarat ca se impune o luna de vacanța la Paști in acest context epidemiologic ingrijorator, a starnit nemulțumirea unor parinți. Mihaela Nichifor, președinta Asociației de Parinți Neamț, susține ca o parte dintre parinți se declara pentru menținerea structurii…

- Ministrul Educatiei a oferit informatii in exclusivitate la Antena 3 despre cum se va desfasura anul scolar anul acesta. Sorin Cimpeanu a vorbit si despre propunerile care vor fi dezbatute maine la ora 10. ''Ministerul Educatiei a formulat si a sustinut in spatiul public, a lansat in dezbatere aceasta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca vacanta de primavara va fi prelungita si ca va dura din data de 2 aprilie pana in 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, insa Evaluarea Naionala se va decala si va avea loc in perioada 5-8 iulie. Consiliul National al Elevilor…