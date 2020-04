Ministerul Educației va publica un nou set de teste pentru elevii care susțin anul acesta examenele naționale. Testele vor fi publicate pe 22 aprilie. De asemenea, ministrul educației a anunțat ca a apobat noile programe pentru examene, care nu mai au conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar in curs, iar testele pe care le va publica respecta aceste programe. Elevii de clasa a VIII-a, dar și cei din ultimul an de liceu vor susține examene naționale dupa noi programe, care nu conțin materia aferenta celui de al doilea semestru al anului școlar in curs. Ministrul a anunțat marți…