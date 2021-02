Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 573 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID-19 in doar patru zile de la deschiderea școlilor. Dupa ce ministrul educației i-a prezentat situația, președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca “situația este buna”. “Ne-am uitat la scolile…

- 244 de elevi si 329 de angajati ai unitatilor de invatamant au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus in perioada 8 – 11 februarie, a informat astazi Ministerul Educatiei. Sursa citata precizeaza intr-un comunicat de presa ca 171 de clase au activitatea suspendata. ‘Incidenta cumulata…

- Inca trei elevi și un cadru didactic din Capitala au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, au anunțat, joi, reprezentanții Primariei Sectorului 4. Cursurile claselor respective au fost suspendate. Dupa ce, in aceasta dimineața, a aparut informația potrivit careia o eleva de la Școala „Sf. Andrei”…

- In contextul situației epidemiologice actuale, va transmitem urmatoarele informații in ceea ce privește situația infectarilor cu noul coronavirus in cadrul centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș valabile, astazi, 09.02. 2021. Citește și: Acțiuni de control ale…

- Noua deținuți in penitenciarele din țara, dar și 28 de angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) sint in prezent la tratament, fiind confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat al ANP, la moment, in sistemul administrației penitenciarelor sint confirmați pozitiv…

- In instituțiile de învățământ primar și secundar din Capitalp 180 de elevi au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, iar in autoizolare sunt 2555 de elevi. Astfel, 2703 elevi din 169 de clase îşi desfăşoară lecţiile online.

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la o firma din Ciugud: 16 angajați confirmați pozitiv cu noul coronavirus Un nou focar de coronavirus a fost depistat astazi la un operator economic din zona industriala a comunei Ciugud, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost confirmați pozitiv la testul Covid.…