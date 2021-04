Stiri pe aceeasi tema

- Platile pentru programul Start-Up Nation au inceput, intr-o singura saptamana fiind platite 422 de deconturi, in valoare totala de 82,1 milioane de lei, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, informeaza AGERPRES . “Am inceput si platile pentru programul…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca prin schema de ajutor de stat instituita prin OUG 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, au fost transmise 29.250…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook o postare in care spune ca statul a promis niște bani oamenilor și este normal sa li-i se dea. El a spus ca a lucrat, alaturi de echipa de la Minister, pentru deblocarea schemelor de ajutor de stat Covid-19. „Cum deblocam ajutorul de stat COVID?…