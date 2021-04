Ministerul Economiei a înlocuit membrii Consiliului de Administraţie al Romarm, numind o nouă conducere pentru patru luni “Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie (CA) al Romarm”, a informat Ministerul Economiei. Astfel, noii membri ai CA Romarm sunt: Bogdan Merfea, Vlad Nastase, Iulian-Cristian Simu, Mihail-Dan Stan. Bogdan Merfea este inginer, cu o experienta de 21 de ani in pozitii de top executive in mai multe banci, unde a fost responsabil cu strategia de dezvoltare, risk management si implementarea planurilor de expansiune ale respectivelor banci. Din aceasta calitate, a fost responsabil si cu acordarea creditelor bancare pentru diverse companii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. In urma acestei decizii, noul Consiliu de Administratie al Romarm are in compozitie cinci membri:…

- Astfel, plafonul garanțiilor care pot fi emise in cadrul programului „Prima casa/ Noua casa" se va ridica in 2021 la 1,5 miliarde de lei, fața de plafonul de doua miliarde de lei alocat anul trecut, arata proiectul de hotarare al Ministerului Finanțelor. Mii de romani s-au retras de pe listele…

- Plafonul pentru programul Noua Casa va fi de 1,5 miliarde de lei anul acesta, in scadere fața de cel din 2020, a anunțat Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. In 2020, programul a avut disponibile…

- Programul „Noua Casa” va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Veste proasta pentru tinerii care vor sa achizitioneze o locuinta in anul 2021 prin programul "Noua Casa" .Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon mai mic fata de anul trecut, scrie observatornews.ro.In acest an, plafonul este de 1,5 miliarde de lei, cu 500.000 lei mai putin decat anul trecut,…

- Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Fondul de garantare a acordat anul trecut, prin programul IMM Invest, garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze, numarul firmelor finantate de catre banci prin acest program fiind de aproximativ 25.000, a afirmat vineri Cristian Paun, presedintele…