”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat suma de 650.089.061,85 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 608 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost platita suma de 135.737.906,95 de lei pentru 104 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 514.351.154,90 de lei pentru 504 proiecte”, precizeaza Ministerul Dezvoltarii. Potrivit MADR, In cadrul celor doua etape ale PNDL, listele obiectivelor de investitii si sumele…