Ministerul Dezvoltării lansează în consultare publică Ghidul Aplicantului pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027 “Procesul a fost demarat ulterior desfasurarii intalnirii pregatitoare a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027, ce a avut loc la Timisoara, in data de 27 iulie 2022, la care au participat reprezentantii Autoritatii de Management a Programului, din cadrul MDLPA, precum si reprezentanti ai Autoritatii Nationale din Serbia, ai Comisiei Europene si ai institutiilor reprezentate in acest organism”, a transmis ministerul, intr-un comunicat de presa. In perioada 2021-2027, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este Autoritate de Management… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

