Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 7.126.942.691,89 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. „Vor fi publicate, in urmatoarea perioada, si alte investitii care vor primi finantare din PNRR, pe masura ce unitatile administrativ-teritoriale vor raspunde solicitarilor de clarificari trimise de minister”, a afirmat Cseke Attila, conform sursei citate. Astfel,…