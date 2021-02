Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, luni, contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, proiecte de 559 milioane lei pentru achizitionarea a 1.358 de ambulante noi.

- "Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a semnat contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, finantate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA).…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, luni, sapte contracte aditionale, in valoare totala de aproximativ 559 milioane de lei, care vizeaza achizitia a 1.358 de vehicule medicale prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, finantate prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA .Proiectele,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat trei contracte de finanțare in cadrul Programului Termoficare, iar unul dintre acestea vizeaza municipiul Vatra Dornei. In municipiul-stațiune va fi reabilitat sistemul centralizat de incalzire. Valoarea totala a proiectului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca in bugetul ministerului nu exista fonduri pentru o eventuala finantare a organizarii centrelor locale de vaccinare anti-COVID-19, deoarece nu exista buget aprobat pe 2021, informeaza Agerpres.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, susține ca procesul de descentralizare va fi reluat, dupa ce, in opinia sa, acesta nu a mai constituit o prioritate in ultima perioada. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor,…

- Nici vorba de munca in folosul poporului roman din partea udemeristilor in primele zile de la instalarea in fotoliile de miniștri. Prima declarație a lui Cseke Attila de dupa depunerea juramantului prin care se obliga sa slujesca patria a fost pentru sporirea drepturilor minoritații din care face…