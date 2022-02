Stiri pe aceeasi tema

- Cei noua lideri din Formatului București 9 (B9) vor discuta despre situația de securitate din regiunea Marii Negre provocata de invadarea Ucrainei de catre Rusia.„Am discutat astazi cu Președintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situația grava de securitate din regiunea Marii Negre, ca urmare a acțiunilor…

- Putin invita vecinii Ucrainei sa se serveasca și ei din teritoriul vecinului lor. El a spus in lungul sau discurs care a precedat recunoașterea oficiala a celor doua republici din Donbas ca Ucraina e un stat artificial creat din teritorii alipite de Stalin de la Rusia, Romania, Ungaria și Polonia.…

- O regiune rusa care se invecineaza cu Ucraina a declarat, sambata, starea de urgenta in fata unui aflux de refugiati din regiunile separatiste din estul Ucrainei, care au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tot mai multe ambasade se golesc la Kiev. Dupa SUA, Germania, Romania, Rusia și alte state europene și Australia și Noua Zeelanda iși retrag personalul din cladirile ambasadelor lor din capitala Ucrainei. Canada in schimb a optat pentru mutarea temporara a ambasadei lor mult mai la vest, in orașul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca exista riscul real ca Rusia sa invadeze Ucraina. Stoltenberg arata ca este posibila o incercare a Rusiei de a schimba Guvernul de la Kiev, dar și o serie de atacuri cibernetice la scara larga. ”Exista un risc real pentru ca ceea ce…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage „consecinte severe”. „Secretarul de Stat Antony Blinken a…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat, intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei. Motivul creșterii prezenței militare in cele doua țari est-europene ține de obligatia legata de Articolului 5 din Tratatul…