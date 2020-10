Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Predescu, directorul Direcției pentru Cultura Timiș detașat la Craiova in perioada administratiei Nicolae Robu, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre problemele de legalitate ale multor lucrari de impact pentru Timisoara. Pe langa cunoscutele trotuare de tip „sah” ramase instalate, tot la dorinta…

- Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș detașat la DJC Dolj dupa ce de-a lungul timpului a avut mai multe „contre” cu primarul Nicolae Robu, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre rezultatul…

- IGPR a decis sa-l mute, din nou, pe comisarul șef Alin Petecel, inspectorul șef al Poliției Timiș care fost ”exilat” in iulie. De atunci, Petecel a fost imputernicit la comanda IPJ Dolj. Mutarea lui Petecel a venit dupa scandalul darii afara de catre Poliția Timiș a agentului Valer Kovacs, liderul de…

- Doua noi organizatii se adauga protestelor lansate impotriva deciziei de detasare a directorul Directiei de Cultura Timis, Sorin Predescu, la Craiova. Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala Timis, respectiv Asociatia Peisagistilor din Romania, filial teritoriala Vest, solicita anularea deciziei.…

- Dupa cum era de asteptat, mutarea aparent „curata”, dar evident disciplinara a directorului Directiei de Cultura Timis, Sorin Predescu, la Craiova, atrage tot mai multe reactii negative. Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei reactioneaza, la randul sau, si spune ca odata…

- Sorin Vlad Predescu, inca șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, ca va fi detașat la DJC Dolj. Mutarea vine dupa o perioada in care acesta a fost in conflict deschis cu administrația condusa de Nicolae Robu, Direcția de Cultura reclamand ilegalitatea lucrarilor…

