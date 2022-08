Ministerul britanic al Apărării: Rusia a creat o nouă formațiune majoră de forțe terestre Rusia a creat ‘aproape sigur’ o noua formatiune majora de forte terestre pentru a veni in sprijinul efectivelor deja implicate in campania sa militara in Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul britanic al Apararii, citat de Reuters, preluata de Agerpres. Aceasta unitate, numita Corpul 3 de armata, isi are baza in orasul Mulino, la est de […] The post Ministerul britanic al Apararii: Rusia a creat o noua formațiune majora de forțe terestre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

