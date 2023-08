Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și-a pecetluit propria soarta asasinandu-l pe fostul sau amic Evgheni Prigojin - daca suspiciunile ca el ar fi provocat accidentul aviatic care l-a ucis ieri sunt adevarate -, potrivit unui fost colonel britanic citat de The Daily Mirror.Mercenarul razboinic-șef Evgheni…

- Nu exista inca dovezi definitive ca șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se afla la bordul avionului care s-a prabușit fara supraviețuitori la inceputul acestei saptamani, dar este "foarte probabil" ca acesta sa fie mort, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii, potrivit Reuters.Autoritațile…

- Autoritatile ruse au gratiat un barbat care fusese inchis pentru uciderea partenerei sale in 2021, dupa ce acesta a luptat mai putin de trei luni in Ucraina, unde a ajuns dupa ce a fost recrutat din inchisoarea in care isi ispasea pedeapsa, a relatat marti canalul Dojd, preluat de agentia EFE. „Dupa…

- Ministerul britanic al Apararii considera ca exista posibilitatea realista ca Rusia sa nu mai finanteze activitatile grupului de mercenari Wagner, relateaza duminica Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . Ministerul britanic a consemnat duminica intr-un buletin informativ ca statul rus a luat masuri…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar fi luat decizia de a-l schimba din funcție pe șeful trupelor rusești din Ucraina, Valeri Gherasimov. Acesta conducea trupele din decembrie 2022, dar se pare ca a fost schimbat și ca urmare a presiunilor exercitate de Evgheni Prigojin.In timpul insurecției…

- Vladimir Putin a vorbit, marți, despre finanțarea gruparii paramilitare Wagner. El spune ca aceasta a incasat un miliard de euro in ultimul an de la statul rus. ”As vrea ca toata lumea sa sie ca intregul Wagner a fost finatat de stat - de la Ministerul (rus) al Apararii si de la bugetul de stat. Noi…

- Grupul Wagner sfideaza ordinele lui Putin. Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a refuzat sa semneze contracte cu ministerul rus al apararii, dupa ce Vladimir Putin a spus ca este necesar.