Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca a resimtit un conflict intre Ministerul Sanatatii (MS) si Ministerul Apararii Nationale (MApN), respectiv ministrul Vlad Voiculescu si Valeriu Gheorghita, in contextul desfasurarii campaniei de vaccinare ANTI-covid, Ciuca a raspuns: "Nu, nici pe departe"."In tot ansamblul asta de activitati…

- Cele 92 de centre au insemnat o modalitate de reducere a presiunii pe centrele care deservesc populația general, preluand sarcina imunizarii unei parți importante din populația Romaniei. In etapa intai de vaccinare, in centrele MApN, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din intregul sistem…

- Armata Romana vrea sa ajunga la achiziții de echipamente și tehnica militara de 8,7 miliarde de lei in 2024, potrivit proiectului de Carta Alba a Apararii , pus in dezbatere publica de guvern. Astfel, Ministerul Apararii vrea ca in acest an bugetul pentru achiziții sa fie de 5,3 miliarde lei și sa…

- Principalele echipamente ale primului Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare - HIMARS, care va intra in dotarea Armatei Romaniei, au sosit in Portul Constanta, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. Echipamentele si materialele aferente vor fi transportate la sediul Batalionului 81 Rachete…

- „Ne-a parasit prea devreme un camarad de valoare, un bun profesionist și mai ales un om cu un caracter puternic, un foarte bun ofițer de stat major.Colonelul Gheorghe Nastasescu, cu 32 de ani petrecuți in serviciul Armatei Romaniei, a pierdut din pacate lupta cu virusul SARS-CoV-2 și a lasat in urma…

- Joi, 11 februarie Parlamentul Republicii Moldova se va intruni in ședința plenara, in cadrul careia urmeaza a fi examinat proiectul de hotarire pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de incredere Guvernului. Intrunit, astazi, in ședința, Biroul permanent al Parlamentului…

- In 2020, Ministerul Apararii Nationale a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei, precizeaza, joi, ministrul Nicolae Ciuca. El mentioneaza ca, de asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane…

- ”In 2020, M.Ap.N. a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane de lei. Ministerul Apararii Nationale doreste sa implice cat mai mult industria…