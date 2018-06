Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat miercuri propunerea ministerului apararii de a achiztiona drone militare israeliene Heron-TP in valoare de 895 de milioane de euro, informeaza DPA. Dronele produse de Israel Aerospace Industries, cu dimensiuni de 14 pe 26 de metri, vor fi folosite pentru supraveghere, dar…

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…

- Cancelarul Angela Merkel a preluat inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron pentru crearea unei forțe militare europene de reacție. „Sunt de acord cu privire la propunerea președintelui Macron pentru o inițiativa de intervenție”, a declarat Merkel pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung…

- Forțele iraniene aflate in Siria au lansat miercuri seara aproximativ 20 de rachete spre poziții militare israeliene din zona Platoului Golan, au anunțat autoritațile de la Tel Aviv, precizand ca unele proiectile au fost interceptate de apararea antiaeriana, informeaza site-ul cotidianului Haaretz,…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.Focalizarea…

- Baze militare din Siria au fost lovite de rachete, anunța aramata siriana, care nu a precizat și care este sursa atacului, informeaza Reuters. Armata siriana a anunțat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, scrie Agerpres . Televiziunea…

- Germania a reluat negocierile cu Israelul in vederea semnarii unui contract de 1 miliard de dolari prin care partea germana ar urma sa cumpere in leasing drone de lupta de la Industria Aerospatiala Israeliana. Discutiile fusesera blocate in parlamentul german timp de mai multe luni, dupa ce…