Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Resursele financiare alocate in acest sens de la bugetul de stat depasesc 22,26 milioane de lei, respectiv 4,5 milioane de euro si se asigura din bugetul aprobat MADR pe anul 2022. Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru…