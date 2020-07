Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat pentru data de 22 iulie un pericol major de incendii de vegetatie in regiunile Attica, Viotia, Korinthia, Argolida, vest Lakonia, Insulele Creta,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat pentru data de 22 iulie 2020 un pericol major de incendii de vegetatie in regiunile: Attica, Viotia, Korinthia, Argolida, vest Lakonia,…

- Ministerul Afacerilor Externe atrage atentia ca romanii care aleg sa se testeze pentru infectia cu COVID-19 in Bulgaria, pentru a folosi testul ca sa intre in Grecia, prin punctul de frontiera rutier de la Kulata-Promachonas, intra sub incidenta legislatiei bulgare, in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 ce vor fi inregistrate pe parcurs.

- Autoritatile grecesti au anuntat joi ca de la inceputul acestui an au transferat in partea continentala a Greciei aproximativ 14.000 de persoane din taberele de migranti de pe insulele din Marea Egee, transmite dpa. Numarul migrantilor aflati in prezent in insulele grecesti Lesbos, Chios,…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) i-a solicitat miercuri guvernului grec sa ''ia imediat masuri de decongestionare'' in taberele de migranti suprapopulate de pe insulele din Marea Egee ''pentru a evita o criza de sanatate publica'', transmit AFP si EFE. …