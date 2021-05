Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, lotul nationalei U23 convocat pentru cantonamentul din Marbella (Spania), unde va disputa doua meciuri amicale, cu reprezentativele Mexicului si Australiei. Reprezentativa Under-23 a Romaniei va efectua, in perioada 31 mai - 9 iunie, un stagiu in Spania, la…

- Echipa de atletism a Statelor Unite ale Americii și-a anulat cantonamentul din Japonia, cel care ar fi trebuit sa pregateasca participarea la Jocurile Olimpice. Autoritațile nipone au anunțat ca decizia a fost luata de teama Covid-19. Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost programate inițial in vara…

- Naționala Romaniei și-a aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in intervalul 22 iulie-7 august. Reprezentativa Romaniei va pace parte din Grupa B , alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. „Tricolorii” au picat intr-o grupa cu adversare accesibile și au șanse…

- Turneul de la Paris, programat in perioada 1-9 iunie, a ramas singurul loc in care participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo mai poate fi obținuta in ring, informeaza Federatia Romana de Box, dupa ce turneul de la Buenos Aires a fost anulat. IOC Boxing Task Force a anunțat ca, dupa anularea turneului…

- Sportivul roman Maxim Vasilioglo a cucerit medalia de bronz in limitele cat. 74 kg, la lupte libere, vineri, in cadrul turneului preolimpic de la Budapesta, insa niciunul dintre reprezentantii tarii noastre nu s-a apropiat un bilet pentru Jocurile de la Tokyo. Vasilioglo a castigat vineri…

- Gata de lupta! Incepand de joi, 18 martie, luptatorii romani concureaza la turneul de calificare de la Budapesta! Participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo este țelul final pentru care merita orice sacrificiu. Joi, au intrat in concurs componenții lotului de lupte libere, care au efectuat deja cantarul…

- Meciurile echipei naționale de handbal feminin de la turneul preolimpic din Muntenegru vor fi transmise in direct de Prima TV. Pe 18 martie, delegația Romaniei va pleca la Podgorica, Muntenegru, unde va avea loc turneul preolimpic. „Tricolorele” vor intalni acolo Norvegia (20 martie) și Muntenegru (21…