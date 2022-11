Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu a lansat single-ul „M-ai mințit”, pentru care a filmat un videoclip alaturi de soția lui, Iulia, in unele dintre cele mai spectaculoase locații din Dubai. Melodia „M-ai mințit” este compusa de catre Liviu Teodorescu, iar producția a fost realizata de catre George Emanuel Calin. „Sunt…

- Dupa succesul inregistrat de albumul de debut NONCHALANT, IDK lanseaza versiunea Deluxe cu alte patru piese de impact, dintre care trei colaborari: Marko Glass & Bvcovia (Seara din nou), Arkanian (Candy 2 Remix) și KARLA (Stai) si o piesa solo (Nu mai pot). Parte din cel mai important val de artiști…

- Producatorul și DJ-ul roman, Alex Parker, colaboreaza cu Francis On My Mind pentru single-ul „Love The Way You Lie”. Producatorul a facut echipa cu Francis On My Mind pentru vocea acestei piese vesele, compuse de Alex Parker, care va fi inclusa pe viitorul EP al artistului. Alex Parker este un DJ, producator…

- Carla’s Dreams reușește sa surprinda de fiecare data publicul cu piese unice, interpretate cu o pasiune greu de imaginat. Noul single – „Doar Tu” – nu face excepție, fiind o piesa plina de emoție, cu multe intrebari pe care fiecare dintre noi ni le adresam și la care, de asemenea, avem același raspuns…

- Eva Timush, artista cu o comunitate in online impresionanta și o ascensiune continua pe TikTok, are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat echipei Global Records la inceputul acestui an, „Tattoo” fiind primul single lansat anul acesta, urmat de o colaborare…

- Zodier este cel mai nou proiect muzical, descoperit de The Motans. Cantareț și compozitor, artistul iși face astazi debutul cu single-ul “Albastru Rasarit”, piesa ce a fost inclusa pe coloana sonora a filmului „Mirciulica”, care va fi de maine in cinematografele din toata țara. “ este una dintre primele…

- Cum ar fi sa te intorci pentru o secunda in timp și sa vezi cum privea lumea inima ta de 16 ani? Taxi și Delia au facut-o in cel mai nou single pe care il lanseaza. La șase ani de la lansarea single-ului „Atat de trist” și la patru ani de la lansarea piesei „Inadaptat”,... View Article

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…