Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a sunat la 112 și a anunțat, in urma cu puțin timp, ca a amplasat un dispozitiv exploziv pe Calea Victoriei din București.Polițiștii au blocat zona, iar pirotehniștii de la SRI vor verifica locul respectiv pentru a vedea daca amenințarea se confirma. in ultimele, saptamani, in bucurești…

- Politistii si Brigada Antiterorista a SRI au intervenit la un sediu de banca din Sectorul 2 unde, prin apel la 112, a fost anuntata o bomba. Personalul unitații a fost evacuat.UPDATE. SRI anunta ca amenintarea cu bomba nu se confirma. "Investigatia pirotehnica s-a incheiat fara elemente de interes".Reprezentantul…

- Polițiștii bucureșteni fac, marți, noua percheziții, intr-un dosar ce vizeaza activitatea a doua firme și a mai multor persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat și ingropat deșeuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului, anunța Poliția Capitalei„Astazi…

- Politistii din Bucuresti au efectuat, sambata, mai multe perchezitii domiciliare la persoane banuite ca au furat bani din zece agentii de pariuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 200.000 lei, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Politia Capitalei, cinci barbati au fost…

- Politistii din Bucuresti cer sprijinul populatiei pentru identificarea unui barbat suspectat de talharie. Fapta s-a petrecut in aprilie 2019, in Sectorul 5, potrivit Mediafax.”Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, banuit de comiterea infractiunii de…

- Alerta in Capitala. Un incendiu a cuprins mai multe containere de gunoi de pe str Eforie, situata chiar peste drum de Poliția Capitalei. La fața locului acționeaza 4 autospeciale de stingere, 1 smurd, 1 echipaj de descarcerare. Conform ISU, nu exista persoane ranite.

- Un barbat de 64 de ani a fost gasit mort in locuința sa, din Capitala. UPDATE 2: Poliția Capitalei a anunțat ca a fost capturat și cel de-al treilea suspect in cazul crimei din București.

- Poliția Capitalei a anunțat, joi seara, ca a fost capturat și al treilea suspect in cazul crimei din București. Cu doar doua ore inainte, polițiștii de la Omoruri din Capitala prinsesera alți doi suspecți despre care anchetatorii cred ca au fost implicați in omorul din Sectorul 4, unde un barbat…