- La Filarmonica Oltenia Craiova va avea loc, vineri, 25 februarie, ora 19.00, un concert de pian, sub bagheta dirijorului Valentin Doni, Cavaler al Ordinului de Arte si Litere conferit de Guvernul Francez. Concertul nr. 2 in La major pentru pian și orchestra de Franz Liszt va fi interpretat de OANA CSIKY,…

- Tot mai mulți romani se gandesc sa-și cumpere o casa, in ciuda scumpirilor. Cererea pentru credite ipotecare a crescut cu 105% in 2021, dupa un 2020, in care pandemia a creat incertitudine și cumpatare. Creșterea in privința creditelor ipotecare in 2021 fața de 2020 a fost de 105%, informeaza datele…

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- Din luna februarie, se reiau tratamentele genotip pentru pacienții cu diferit forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virusul C, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Marilena Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO), spune ca este cea mai lunga intrerupere…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca in prezent 50- din populatia adulta peste 18 ani s-a imunizat cu cel putin o doza. "In momentul acesta avem 50- din populatia adulta peste 18 ani care are cel putin o doza de vaccin. Practic, am atins…

- Anul trecut, Editura Humanitas a lansat o antologie inedita, un volum aparut sub ingrijirea Andreei Rasuceanu, coordonatoarea colecției „Scriitori romani contemporani”. „Cartea orașelor” cuprinde 16 texte despre tot atatea orașe din Romania Mare: București, Sibiu, Cluj, Timișoara, Oradea, Chișinau,…