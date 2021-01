Stiri pe aceeasi tema

- PSD va prezenta in Parlament un proiect de buget paralel, astfel incat oamenii sa vada ''minciuna Guvernului Citu'', a scris, joi, pe pagina de Facebook, deputatul PSD de Neamt Oana Bulai. Parlamentarul sustine ca actualul Guvern cauta tot felul de scuze pentru a nu majora veniturile…

- ​”Nu mai trebuie sa acceptam sa-și bata cineva joc de banii contribuabililor. CNIT, o companie de stat din subordinea ministerului economiei, nu face nimic pe bani mulți. Compania exista de mulți ani și ar trebui, în teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism,…

- Cum spuneam in materialul de ieri, copilul tau de pana in 14 ani a inceput sa castige bani, asa ca acum va trebui sa-i fii mentor in ceea ce inseamna gestionarea banilor. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti inveti copilul sa faca primii pasi in educatia financiara.…

- "PSD a incercat tot ce este omeneste posibil, legal, pentru ca aceste alegeri sa aiba loc atunci cand situatia medicala o va permite. S-a iesit din calendarul pentru modificarea acestei legi. Acum facem un apel la toti romanii sa vina la vot, pentru a ne salva sanatatea si locurile de munca.…

- "Astazi, la ora 17:00, prezentam programul guvernare al PSD pentru sanatate, cu accent pe planul de combatere a COVID-19, facut sub coordonarea profesorului Alexandru Rafila.Fiecare zi ne arata ca #Romania pierde confruntarea cu pandemia. Toata vara, guvernul PNL nu a facut nimic, doar a vorbit!In…