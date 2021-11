Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata 27 noiembrie, in deplasare, de formația Partizan Belgrad, in prima manșa a rundei 3 din Cupa EHF la handbal masculin. Baimarenii au fost conduși la pauza cu 15-13, iar pe final distanța s-a mai marit puțin, echipa sarba invingand astfel cu 30-26. Calificarea…

- CS Minaur a obținut calificarea in turul III al EHF European Cup, dupa ce a trecut cu victorii in dubla manșa de Hapol Ashdod (Israel) și de Lokomotiv Gorna Oriahovița (Bulgaria). La tragerea la sorți, Minaur “a primit ca adversara” pe Rukometni Klub Partizan Belgrad (Serbia). Primul joc va avea loc…

- Echipele masculine de handbal AHC Potaissa Turda, CS Minaur Baia Mare si CSM Focsani 2007 si-au aflat adversarele din turul al treilea al EHF European Cup. In urma tragerii la sorti efectuate la sediul EHF de la Viena, Potaissa Turda, vicecampioana Romaniei, va infrunta pe KH Besa Famgas (Kosovo), urmand…

- CS Minaur s-a calificat in turul doi al EHF European Cup dupa o dubla victorie in fața echipei bulgare Lokomotiv Gorna Oriahovița. Tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilera s-a efectuat imediat dupa cea din turul I, iar sorții ne-au harazit pe Hapoel SP Ashdod HC din Israel. In urma discuțiilor…

- Duminica dimineața s-a disputat partida de handbal masculin dintre Dobrogea Sud Constanța și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-au descurcat foarte bine in prima repriza, dar jocul n-a mai mers la fel de bine in partea a doua. Cert este ca baieții noștri…

- Sambata, sala “Orloveț” din Gabrovo a fost gazda partidei dintre HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) și CS Minaur Baia Mare, manșa secunda a turului I din EHF European Cup. In primul joc, disputat in Baia Mare, Minaur s-a impus cu categoricul scor de 44-22 (23-10) și era net favorita la calificare.…

- Sambata, de la ora 18.00, Sala “Orloveț” din Gabrovo (capacitate 2.500 locuri) va fi gazda partidei dintre HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) și CS Minaur Baia Mare, manșa secunda a turului I din EHF European Cup. In primul joc, disputat in Baia Mare, Minaur s-a impus cu categoricul scor de 44-22…

- Sambata, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (Bulgaria), joc din prima manșa a turul I din EHF European Cup. A fost un meci fara istoric, dominat de la inceput la sfarșit de echipa gazda, Minaur neavand cum…