- In perioada 10 – 12 noiembrie, a avut loc la Petroșani, al doilea schimb de experiența din cadrul Programului de Interes Național, prin Proiectul „No Drugs Revolution”, reprezentat prin vizita elevilor de la Palatul Național al Copiilor din București la Petroșani unde specialiștii Federației Neguvernamentale…

- Fenomenul copiilor ramași singuri in țara, in urma migrației economice a parinților, este unul de amploare care depașește statisticile oficiale. Dificultațile cu care se confrunta acești minori au fost evidentiate in mod constant in ultimii ani.

- Pe langa educația de acasa și cea din instituțiile de invațamant, de ce metode educative/instrumente mai au nevoie copiii pentru o dezvoltare armonioasa? Educația non-formala joaca și ea un rol important in dezvoltarea armonioasa a copiilor, iar teatrul este un veritabil instrument de dezvoltare personala.…

- MINA, Museum of Immersive New Art a lansat MINA Kids, spatiul dedicat copiilor, cu 15 instalatii interactive ce includ componente educative din zona financiara sau nutritionala, precum si proiecte care dezvolta creativitatea si incurajeaza interactiunea si miscarea fizica. Prima expozitie gazduita se…

- Cluj, 19 septembrie 2023 – Kidprenor, platforma de dezvoltare personala pentru copii, anunța reinceperea cursurilor de educație antreprenoriala destinate copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 13 ani. Aceasta inițiativa iși propune sa pregateasca noile generații pentru provocarile viitoare din lumea…

- Primaria Tureni ii informeaza pe toți cetațenii și comercianții care doresc sa participe la Zilele Comunei Tureni ca programul artistic va fi doar duminica, incepand cu ora 13.00, in Parcul Central din Tureni. ”In atenția TUTUROR cetațenilor, precum și a comercianților care doresc sa participe la Zilele…

- Bestjobs: Scumpirea rechizitelor pune presiune pe salariile parinților. Bugetul „back to school” din acest an este de cel mult 500 de lei pentru materialele școlare necesare copiilor 07 septembrie 2023.

- MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide incepand cu 25 august si devine primul spatiu imersiv din Romania si cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Spatiul masoara 2.500 de metri patrati si cuprinde mai multe zone dedicate adultilor si copiilor, care vor fi intampinati in…