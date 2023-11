MINA Constanta prezinta vernisajul expozitiei Comunitatea britanica din Kustendje (1857-1882) - Portrete din trecut (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta organizeaza marti, 14 noiembrie, la ora 12.00, in Sala Vasile Canarache, vernisajul expozitiei foto documentare Comunitatea britanica din Kustendjie 1857 1882 Portrete din trecut The British Community of Kustendjie 1857 1882 Portraits from the Past…

- Prezentarea va fi facuta de dr. Lavinia Dumitrascu cercetator stiintific la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta si Ovidiu Dunareanu redactor sef "Ex Ponto".In seria manifestarilor dedicate Zilei Dobrogei, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta si Asociatia de Cultura Tatara…

- Simpozionul internațional “Moștenirea culturala turca in Balcani: De la Imperiu la Republica Turca” va fi deschis joi, de la ora 11:00, transmite Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța (MINAC) intr-un comunicat de presa. Manifestarea, care va dura pana sambata, reunește numeroși experți…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC organizeaza in perioada 4 6 octombrie 2023 cea de a 56 a editie a Sesiunii Stiintifice Internationale Pontica ndash; Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic. Deschiderea sesiunii va avea loc miercuri, 4 octombrie, de la ora 11.00, in Aula…

- Sambata, 30 septembrie 2023, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" si Fundatia Freedom House Romania organizeaza la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, de la ora 11:00, un eveniment menit sa reaminteasca si sa faca publicul sa inteleaga tragedia…

- Intre 14 23 septembrie, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINA Constanta organizeaza o serie de activitati culturale in cadrul proiectului international E.T.E.R.I.A. Enhance Transborder Experiences, Rebuild Interactions of Artists , co finantat prin programul european Europa Creativa.Potrivit…

- Mai multe instituții culturale din Romania vor desfașura impreuna, la Constanța, a doua ediție a Școlii de Vara de la Cetatea Carsium, in perioada 11-14 septembrie 2023, transmite Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța (MINAC) intr-un comunicat de presa. Evenimentul este organizat de MINAC…