Miljan Gutovic va fi, de la 1 mai 2024, noul CEO Holcim la nivel global

- Holcim Group anunța numele urmatorului CEO la nivel global, precum și intenția de a lista afacerea sa din America de Nord pe piața de capital din SUA, creand o companie independenta pe piața nord-americana. Incepand cu 1 mai 2024, Miljan Gutovic, Region Head Europe & Operational Excellence, este numit…

- Ministerul chinez de externe a transmis marți ca spera ca toate parțile de la Națiunile Unite care analizeaza situația Chinei in domeniul drepturilor omului vor fi „constructive” și „nepolitizate”. Beijing a facut lobby pentru a-și lauda bilanțul in materie de drepturile omului inainte de reuniunea…

- Africa și pericolele prezentate de inteligența artificiala (AI) vor fi doua dintre temele cheie pentru Italia, in timpul președinției sale de un an a Grupului celor Șapte, a declarat joi premierul italian Giorgia Meloni, transmite Reuters.

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures gazduieste, incepand de miercuri, intrunirea celor 16 parteneri ai consortiului COALition in proiectul "Promovarea excelentei in inovare in transformarea regiunilor carbonifere in economii infloritoare,…

- Asociația Studenților Farmaciști din Targu Mureș in colaborare cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș pregatește in intervalul 7-10 decembrie cea de a IV-a ediție a Conferinței Anuale a Studenților Farmaciști din Targu Mureș "PharmacoFor".Aceasta…

- Calatoria președintelui Klaus Iohannis in Africa a starnit multe controverse zilele acestea, iar deputatul USR Cristian Seidler nu face excepție. De acord cu toți cei care sunt de parere ca acest tur al președintelui are exclusiv valențe turistice, deputatul USR Cristian Seidler are totuși un regret,…

- Multe dintre antibioticele folosite pentru infecțiile comune ale copilariei nu mai sunt eficiente, avertizeaza specialiștii in sanatate, conform studyfinds.com . In plus, chiar daca antibioticele trebuie administrate doar atunci cand este confirmata infecția bacteriana, mulți medici și parinți aleg…

