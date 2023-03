Stiri pe aceeasi tema

- Curajosul soldat ale carui ultime cuvinte, inainte sa fie executat de rusi, au fost „Glorie Ucrainei", a fost identificat de mama sa la morga din Kiev, noteaza Meduza. Oleksandr Matsievskyi s-a nascut la Chisinau si avea 42 de ani, scrie Hotnews. Так выглядит мужество pic.twitter.com/yOwczFwDKw— Serg…

- Trupele ruse au impușcat un prizonier de razboi ucrainean neinarmat dupa ce acesta a spus „Glorie Ucrainei”, potrivit unei inregistrari video a presupusei execuții și afirmațiilor facute de Andrii Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda . Imaginile care surprind ceea ce…

- Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 33 de ani, s-a pornit la Chișinau cu un bagaj farmaceutic. Spre nenorocul lui insa n-a apucat sa ajunga cu el la destinație. Barbatul se afla printre pasagerii unui autocar, care efectua curs Odesa - Chișinau.

- Un accident dramatic a lasat-o intr-o clipa fara ambele picioare, dupa ce a fost lovita in plin de un BMW. Marcela coborase din mașina, dupa un accident, și incerca sa scoata triunghiul de semnalizare din portbagaj pentru a-i avertiza pe alți participanți la trafic.

Trupele ruse se regrupeaza in diferite parți ale liniei frontului și desfașoara ofensive in cinci zone, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in briefingul sau de dimineața, noteaza Kyivindpendent.

Trupele ruse lovesc orașul Bakhmut din estul Ucrainei, transformandu-l in ceea ce șeful administrației militare din regiunea Donețk, Pavlo Kyrylenko, a numit "o ruina totala", scrie CNN.

Ajutorul Romaniei și Republicii Moldova pentru Ucraina este apreciat de cetațenii ucraineni, spune ambasadorul Ucrainei la Chișinau, Marko Șevcenko, care a fost invitatul recentei ediții a emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova.

- Un militar ucrainean care lupta in orașul Soledar din estul țarii a declarat pentru CNN ca situația este „critica”, iar numarul deceselor este atat de mare incat „nimeni nu mai numara morții”. Militarul face parte din brigada 46-a mobila aeriana, care conduce lupta Ucrainei pentru a pastra Soledar in…