Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber, aflat in misiune in teatrul de operații din Afganistan cu Batalionul Protecția Forței ”Viperele Negre”, Batalionul 21 Vanatori de Munte „Leonard Mociulschi” din Predeal, in timp ce se deplasa la activitați curente in Baza Aeriana Kandahar, a acuzat…

- Miercuri, 11 martie, plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber, aflat in misiune in TO Afganistan cu Batalionul Protectia Fortei "Viperele Negre", in timp ce se deplasa la activitati curente in Baza Aeriana Kandahar, a acuzat dureri de cap si stare de ameteala. Militarul s-a deplasat la infirmeria…

- Un militar roman aflat in misiune in Afganistan va fi transferat la spitalul din Landstuhl, Germania, dupa ce a suferit o ruptura de anevrism cerebral, anunta MApN potrivit news.ro.Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), miercuri, 11 martie, plutonierul adjutant principal Gicu-Florin…

- Un militar roman, aflat in misiune in Afganistan, a fost transportat la un spital din Germania, dupa ce și-a pierdut cunoștința, din cauza unor dureri de cap și stare de amețeala, trasnmite MApN.In urma investigațiilor medicale, comandantul batalionului a fost informat ca subofițerul a suferit o ruptura…

- Un militar roman care a suferit un anevrism cerebral in Baza Aeriana Kandahar din Afganistan a fost transferat in Germania pentru ingrijiri medicale.Miercuri, 11 martie, plutonierul adjutant principal Gicu Florin Spulber, aflat in misiune in TO Afganistan cu Batalionul Protectia Fortei "Viperele Negre",…

- Una dintre victimele atacurilor din Germania este un roman de doar 23 de ani dintr-o comuna din județul Giurgiu, a anunțat Antena3. Unchiul lui Viorel a povestit in exclusivitate, joi, la Sinteza zilei, cum a nim...

- O persoana a murit și cateva au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui incendiu izbucnit marți dimineata, intr-un bloc de locuințe din Bistrița. 20 de locatari au fost evacuați. Ceilalti au iesit singuri din imobil.

- Directoarea de ingrijiri medicale a Spitalului Judetean de Urgenta Neamt a fost omorita de sotul ei, cu care se afla in divort, sustin surse neoficiale. Barbatul ar fi injunghiat-o de mai multe ori, una dintre lovituri fiind in git. Aceleasi surse afirma ca autorul crimei a fost retinut imediat dupa…