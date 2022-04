Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca soldații ucraineni folosesc civilii ca scuturi umane la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol și ca forțele rusești nu i-au impiedicat sa plece. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. ‘Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Trupele ruse au continuat bombardamentele asupra regiunilor Luhansk, Harkov și Mikolaiv din estul și sudul Ucrainei. In Luhansk, autoritațile au transmis ca atacurile s-au intensificat, in timp ce in Harkov au murit doua persoane dupa 56 de atacuri aeriene. Intre timp, soldații ruși au reluat atacurile…

- Sviatoslav Palamar, comandantul adjunct al regimentului Azov, o grupare de extrema dreapta integrata Garzii Nationale a Ucrainei, a descris pentru BBC situatia soldatilor si civililor blocati in otelaria Azovstal, ultima reduta a rezistentei ucrainene in Mariupol.

- Guvernul Ucrainei a cerut joi deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili blocati in interiorul combinatului siderurgic Azovstal.

- Ministerul Apararii de la Moscova a dat un nou ultimatum militarilor ucraineni care se afla la complexul metalurgic „Azovstal” din Mariupol, solicitandu-le sa depuna armele – potrivit unui comunicat postat, marti noaptea, pe site-ul institutiei. „Avand in vedere principiile strict umanitare, Fortele…

- Lupte grele se dau in Mariupol intre ucraineni si rusi, care vor cu orice pret sa cucereasca orasul extrem de important pentru ei, pentru ca le-ar asigura un culoar terestru intre Donbas si Crimeea. Sunt confruntari pe strazile din orasul port la Marea Azov. Tot acolo, in aceasta dimineata, invadatorii…