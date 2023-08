Stiri pe aceeasi tema

- Regele Cambodgiei l-a numit oficial pe Hun Manet prim-ministru, care ii succede tatalui sau Hun Sen, cel care a condus tara cu o mana de fier timp de 38 de ani, relateaza luni France Presse.Regele Norodom Sihamoni "il numeste pe dr. Hun Manet prim-ministru al Regatului Cambodgiei pentru al saptelea…

- „De vreo 10 zile vorbim despre marea reforma bugetara a guvernului Ciolacu in baza unor informații scurse \"\"pe surse\"\" in presa. Nu se spune exact cum și ce se va modifica, dar e limpede ca va fi o transformare radicala a cifrelor și procedurilor de taxare și impozitare, nici nu se prezinta autorii…

- Alexandra Huțu: „Marius Budai a primit in unanimitate votul in CPN pentru a continua in funcția de ministru al Muncii” Deputatul Alexandra Huțu, secretarul executiv al PSD Botoșani, a anunțat ca schimbarea premierilor in cadrul Coaliției de Guvernare nu este doar o schimbare de persoane, ci este o schimbare…

- Deputatul Alfred Simonis a demisionat astazi din funcția de președinte de grup al deputaților PSD și va prelua funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților pana in luna septembrie, atunci cand ar urma sa se voteze viitorul președinte al Camerei, conform „Adevarul”. Mai exact, Alfred Simonis…

- Bogdan Ivan a trecut cu bine de comisiile reunite din Parlament, dupa ce a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Digitalizarii. Propus de PSD pentru funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate,…

- Decretul privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru a aparut in Monitorul Oficial. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna candidat la funcția de prim-ministru a lui Marcel Ciolacu a devenit oficiala prin publicarea decretului in Monitorul Oficial. ”Se desemneaza domnul…

- Dupa consultarile cu partidele parlamentare care au avut loc la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat, marți, pe Marcel Ciolacu, sa formeze un nou guvern, dupa demisia lui Nicolae Ciuca din funcția de prim-ministru. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 13 iunie…

- Bogdan Aurescu nu va mai face parte din Cabinetul Ciolacu, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale. El va fi inlocuit cu Luminița Odobescu, consilierul prezidențial pe probleme de politica externa.