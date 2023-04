Stiri pe aceeasi tema

- Secventele de antrenament cu trageri de lupta "EAGLE SHIELD 23 1" si "EAGLE ROYAL 23 2" au loc miercuri, 26 aprilie, la Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu" din Capu Midia, judetul Constanta, vor fi deschise participarii mass media.Cele doua secvente de instruire…

- Cele doua secvențe de instruire sunt conduse de militarii francezi din cadrul Grupului de lupta ROU BG (FRA FN) staționat la Cincu și se axeaza pe valorificarea și exersarea capabilitaților de aparare antiaeriana prin trageri de lupta cu sisteme lansatoare de rachete și tunuri de artilerie antiaeriana…

- Mai multe exercitii cu trageri de lupta vor avea loc, in aceasta saptamana, in Poligonul Capu Midia din judetul Constanta, acestea urmand sa fie conduse de militarii francezi stationati la Cincu, potrivit news.ro.Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca secventele…

- O parte dintre rezervistii voluntari, care au parcurs programul de instruire initiala in arma rachete si artilerie antiaeriana in Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana in urma cu aproximativ 6 luni, au revenit la Capu Midia, cu unitatile in care au fost incadrati pentru practica anuala.De data…

- 85 de ani de invatamant de artilerie si rachete antiaeriene Scoala de Instruire pentru Aparare Antiaeriana ldquo;General de brigada Ion Bungescu" a implinit 85 de ani de existenta. Aniversarea a fost celebrata printr o ceremonie la care au fost prezenti directorul Statului Major al Apararii, generalul…

- Poligonul de Trageri din cadrul Scolii de Instruire pentru Aparare Antiaeriana ldquo;General de brigada Ion Bungescu" a devenit, pentru cateva ore, locul in care elevii Scolii gimnaziale nr. 38 ldquo;Dimitrie Cantemir" din Constanta au invatat direct de la militarii sositi la trageri, in aceasta perioada,…

- Aproximativ 350 militari cu 60 vehicule militare apartinand Grupului de Lupta al NATO din Romania, cu Franta ca natiune cadru ROU BG FRA FN , Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza si Diviziei 101 Aeropurtate a Statelor Unite ale Americii participa, intre 2 si 10 februarie, la exercitiul…

- La Poligonul „Smardan”, situat in apropierea Galațiului, se desfașoara in aceasta perioada mai multe exerciții militare de trageri de lupta și antrenamente ale militarilor din eșaloanele NATO dislocate in Romania. Dupa ce pe 15 ianuarie au sosit la Galați cateva sute de infanteriști din Regimentul 26…