Militari germani aflaţi în misiune în Lituania, acuzaţi că au intonat cântece rasiste şi antisemite Militari germani aflati in misiune in Lituania sunt acuzati ca au intonat cantece rasiste si antisemite la o petrecere, iar unul dintre ei ar fi incercat sa agreseze sexual un alt militar, a declarat marti ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP.



"Ceea ce s-a intamplat nu este sub nicio forma acceptabil", a afirmat Annegret Kramp-Karrenbauer in marja unei deplasari la Bruxelles pentru summitul NATO.



Faptele, daca sunt dovedite, "vor fi judecate cu toata severitatea necesara si vor fi pedepsite", a avertizat ministrul.



