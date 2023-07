Militantul rus Igor Ghirkin a fost arestat la Moscova pentru incitare la extremism

Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, 18 iulie, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, un grup de cooperare al celor mai mari…

- „Daca dupa primul act de terorism le-a fost atat de frica de noi incat nici macar nu și-au asumat responsabilitatea pentru el, ei și-au dat seama ulterior ca nu raspundem și astazi ne scuipa in fața și spun \"Da, am fost noi și vom continua sa facem asta\"”, a afirmat, luni seara, Olga Skabeeva, in…

- UPDATE Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 – de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA. ”Atacul de astazi asupra podului din…

- Un proces controversat al cunoscutului disident rus Aleksei Navalnii urmeaza sa inceapa oficial luni, a anuntat avocatul acestuia, de aceasta data acuzatia fiind cea de extremism, transmit AFP si DPA. Opozantul rus risca pana la 30 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat de acuzatiile de ”extremism…

- De la inceputul ofensivei militare din Ucraina, in februarie 2022, cei mai multi opozanti care nu au fugit din Rusia au fost incarcerati sau urmariti penal, in special pentru ca au denuntat conflictul, relateaza AFP potrivit News.ro. Navalnii ispaseste deja o pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru…

- Opozantul rus Alexei Navalnii risca o condamnare la zeci de ani de inchisoare intr-un nou proces, pentru “extremism”, care incepe luni si ilustreaza climatul de represiune in Rusia, in contextul conflictului din Ucraina, relateaza AFP. De la inceputul ofensivei militare din Ucraina, in februarie 2022,…

- Un tribunal din Moscova l-a plasat in detentie provizorie pe un cetatean american acuzat de trafic de droguri, intr-un context de tensiuni puternice intre Rusia și Statele Unite legate de razboiul din Ucraina.

- Nationalisti rusi pro-razboi, condusi de Igor Ghirkin, au declarat vineri ca un nou grup infiintat de ei intra in politica pentru a salva Rusia, care - potrivit lor- risca sa fie bulversata din cauza esecurilor militare in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Mihai…