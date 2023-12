Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea facea mișto de prietenul lui Dan Badea, la roastul lui Dorian Popa, despre faptul ca a fost parasit de Lora, cu cel mai bun prieten. Acum Bordea este fix in aceeași situație. Soția l-a parasit pentru cel mai bun prieten. ”Dan Badea e de fața cu noi aici. E un prieten foarte bun, de…

- Ilie și Ioana Nastase locuiesc din nou impreuna, dupa ce in vara acestui an, bruneta spunea ca sotul ei a plecat de acasa. In urma cu doar cateva luni, soția fostului tenismen declara ca acesta nu mai locuiește cu ea și parea ca inevitabil vor ajunge la divorț. Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata.…

- Razvan Simion pare sa fi inflorit de cand și-a gasit dragostea in brațele frumoasei arhitecte Daliana Raducan. Cei doi par mai fericiți ca niciodata și iși fac planuri serioase de nunta. Deși exista o diferența de varsta destul de mare intre coprezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani, de la Antena…

- Oana Lis a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, unde a recunoscut ca a petrecut mai multe zile in spital alaturi de Viorel Lis. Totodata, ea a explicat ca nu are de gand sa-l duca la azil pe acesta, are in continuare grija de el singura. De cand Viorel Lis are probleme de sanatate,…

- Un roman parasit de iubita a mers cu taxiul pana din Austria și a incercat sa-i omoare noul iubit, scrie Jurnalemigrant.com. Un roman de 31 de ani este acuzat in Austria de tentativa de omor dupa ce l-a atacat noul partener al fostei sale iubite cu un cuțit. Incidentul a avut loc sambata, 7 octombrie…

- Povestea de iubire dintre Leo de la Strehaia și Dana Criminala a ajuns la final. Bruneta este hotarata sa se desparta de celebrul afacerist. Deja, diva a depus actele de divorț. La scurt timp dupa desparțire, Leo de la Strehaia a adus acuzații grave la adresa brunetei. Ce spune acesta? Dana Criminala…

- Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, se afla in prezent in arest preventiv intr-un caz de corupție și avere ilicita, care a captat atenția opiniei publice. Arestarea sa a avut loc in urma unei operațiuni a procurorilor DNA Iași, care au efectuat percheziții și au organizat un flagrant.…