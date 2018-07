Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala

Stiri pe aceeasi tema

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, alaturi de un alt afacerist, Imad Ali, cercetat pentru complizitate la evaziune fiscala. Și firma lui Iordache, in calitate de persoana juridica, va fi judecata pentru evaziune."In luna decembrie 2012, inculpatul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: Ioan Balta pentru savarsirea infracțiunii de tentativa de evaziune fiscala, Mihai Mircea Sofineti si Teodor Zapca pentru…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in libertate, a omului de afaceri Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata si delapidare. De asemenea, au fost mai trimisi in judecata…

- Cei patru administrator de firma sunt acuzati de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscara si de faptul ca au incercat sa obtina ilegal rambursari de TVA. Procurorii au dispus sechestru pe bunurile lor si pe conturile bancare.

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 23 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste un milion de lei, prin evaziune fiscala. La data de 9 mai a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din IPJ Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- In cursul acestei dimineti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 6 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Mures si Constanta, intr un dosar privind savarsirea…

- Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, alaturi de mai multi subordonati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al ...

