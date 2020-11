Milionarul COMĂNESCU, acuzat că nu-și plătește salariații cu lunile Sindicatul FSLI Petrol & Energie anunța organizarea unor proteste fața de modul in care compania GSP Offshore ii trateaza pe angajați, potrivit unui comunicat de presa. Sindicatul susține ca firma de foraj marin nu platește salariile la timp, are o intarziere de 6 luni la plata tichetelor de masa și nu a platit orele suplimentare și primelor de performanța. Raed Arafat se vaccineaza! Motivul invocat de șeful DSU FSLI Petrol & Energie acuza GSP Offshore, contractor al OMV Petrom in proiectul gazelor din Marea Neagra, ca nu ar fi platit pensiile alimentare pentru copii timp de mai multe luni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a replicat nervos, acuzand Patriarhia Romana ca se gandeste „doar la bani”, dupa ce BOR a acuzat Pro Romania de „rapt” in legatura cu distribuirea a 2,8 milioane de calendare crestine. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune „Cred ca este o neintelegere din…

- Educația financiara este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autoritații de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta invita la responsabilizarea sociala și individuala in materie de risc și beneficii, a declarat Nicu Marcu, președintele ASF, intr-un mesaj prilejuit de deschiderea Conferinței…

- Deputatul Adriana Saftoiu susține ca gestul parlamentarilor USR de a-și da demisia pentru a nu primi pensii speciale este o mișcare doar pentru imagine pentru ca pensia speciala nu o poți primi daca o soliciți. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune Iata argumentarea deputatului…

- ”Tricolorele” se vor duela in faza grupelor cu Germania, Polonia și Norvegia, și nu uita ca in urma cu zece ani, atunci cand competiția s-a disputat in Danemarca și Norvegia, au venit acasa cu medalie. Lucrurile sunt acum date peste cap de pandemia de Coronavirus, dar selecționerul Burcea, capitanul…

- Parlamentarii USR au decis, marți, in unanimitate sa-și depuna demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. ADIO Craciun! OMS avertizeaza. Care e cea mai buna opțiune „Am decis sa ne asumam…

- Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR pentru a rezolva problema pensiilor speciale reprezinta „ un populism ieftin și nu rezolva absolut nimic”, declara președintele UDMR, Kelemen Hunor. Raed Arafat se vaccineaza! Motivul invocat de șeful DSU „Singura soluție…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, poate prelua participația Exxon Mobil din proiectul offshore din Marea Neagra, a aratat Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Recent, secretarul de stat Niculae Gavrileț, a declarat ca se va debloca situația exploatarii de gaze din Marea Neagra…

- OMV Petrom a platit catre OMV Exploration and Production 181 de milioane de lei pentru preluarea participatiei in perimetrul offshore Han-Asparuh din Bulgaria, dupa cum reiese din raportul financiar al companiei pentru trimestrul al treilea, potrivit Agerpres."Investitiile (grupului OMV Petrom…