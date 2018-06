Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pe 19 mai de la ora 22:30, va invitam la un nou show cu Mihai Margineanu la Hard Rock Cafe. Vino sa canti alaturi de unul dintre ce mai autentici si populari artisti romani la Hard Rock Cafe: “Ma iubeste femeile”, “Zarita”, “Gore din Chitila”,”Jeana”,”Aviatia” sau “Melci, scoici, raci, craci”.…

- Intrebat daca a trimis bani mafiei italiene, omul de afaceri le-a raspuns jurnalistilor ca "nu am avut nicio legatura. (...) Am trimis bani mamei ca sa-și faca dinții". La data de 12 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.…

- Grupul german continua investițiile și extinderea, prin deschiderea de noi magazine. Grupul german Schwarz, proprietarul lanţurilor de magazine Lidl şi Kaufland, vrea să ajungă anul acesta la vânzări de peste 100 de miliarde de euro (119,6 miliarde de dolari) şi să…

- Terenul pe care il detine constructorul se afla intre blocul aflat acum in executie si o parcare, iar in spate se afla liniile de cale ferata. Conest detine o suprafata de 2.477 mp, proprietate pe care a achizitionata acum mai bine de 20 de ani. Dezvoltatorul propune municipalitatii un bloc cu un regim…

- Supercalculatoare de inalta performanța, capabile de milioane de miliarde de operațiuni pe secunda, și care ar putea fi folosite pentru a dezvolta produse inovatoare ori pentru a depista și preveni boli sau catastrofe naturale. Inteligența Artificiala care ar putea aduce servicii medicale mai bune,…

- Inca o lege favorabila pentru corupti. Primarii, viceprimarii, consilierii locali si județeni vor putea detine functii si in sectorul privat, daca nu au legatura directa cu funcțiile din administratie. Mai mult, o eventuala incompatibilitate sau conflictul de interese vor fi prescrise dupa 3 ani. Decizia…

- Recentul scandal Cambridge Analytica a readus in atenția publica datele personale care ajung sa fie stocate de marile companii de tehnologie. Dar experții atrag atenția ca Facebook deține mult mai puține date decat gigantul Google. Discuțiile cu privire la datele personale deținute de marile companii…

- Asa cum reiese din declaratia de avere completata in luna iunie 2016, Dorina Paraschiv, sef Serviciu Financiar in cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine un teren agricol de 1,1 hectare, mostenit in anul 2004, precum si un teren intravilan de 0,435 mp, cumparat…