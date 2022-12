Stiri pe aceeasi tema

- Gest populist din partea ministrului Transporturilor. Potrivit unor surse, Sorin Grindeanu și-ar fi anulat biletele de avion pentru vacanța programata in Austria cu familia sa. Vicepremierul Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria unde mergea de 15 ani impreuna cu familia, in semn de boicot pentru…

- Ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg, da asigurari ca "nimic nu va mai sta in calea extinderii spatiului Schengen", daca se vor lua masuri, astfel incat in urmatoarele luni tara sa sa constate o scadere a numarului solicitantilor de azil. Veto-ul pe care Viena l-a spus aderarii Romaniei…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Recentul veto al Austriei la aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, care garanteaza libera circulatie a persoanelor in interiorul tarilor Schengen, a provocat critici dure nu numai din partea tarilor in cauza, ci si din partea multor alte tari ale UE. Chiar si guvernul italian nationalist…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita parlamentarilor sa majoreze bugetul alocat invatamantului, conform articolului din Legea Educatiei, care prevede alocarea a 6% din PIB pentru scoala romaneasca. „Aveti posibilitatea, in zilele urmatoare, sa majorati in Parlament bugetul alocat…

- Se rumega mult talaș pe tema poziției Austriei cu privire la aderarea Romaniei la Schengen, iar ce se spune azi va trebui explicat și dupa ziua de joi, indiferent de rezultat. Sper ca nu ne facem ca am uitat ce am spus. Mai exact, unii vor trebui sa explice cum au descoperit brusc ca Austria, o țara…

- Austria se opune in continuare aderarii Romaniei la Schengen: ”Nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria si Romania” Austria se opune in continuare aderarii Romaniei la Schengen: ”Nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria si Romania” Ministrul…